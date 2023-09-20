Ще одна країна світу заборонить в'їзд автомобілям з російськими номерами

Раніше в’їзд для російських автомобілів заборонили Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.

Ще одна країна заборонить в’їзд автомобілям з російськими номерами. Йдеться про Норвегію, яка виступила з такою заявою вслід за Фінляндією, Польщею та країнами Балтії.

Про це пише видання NRK із посиланням на держсекретаря країни Ейвінда Вада Петерссона.

Як зазначається, міністерство закордонних справ вже працює над новими правилами, які заборонять в’їзд на територію Норвегії легковим автомобілям із російською реєстрацією.

“Норвегія, як і Фінляндія, запровадить обмеження на ввезення та використання автомобілів із російською реєстрацією. Зараз ми вивчаємо, як це має бути зроблено, і скоро повернемося з конкретними заходами”, – заявив Ейвінда Вада Петерссон.

Зазначимо, що раніше в’їзд для російських автомобілів заборонили Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.

Влада Фінляндії уточнила, що заборона не торкнеться громадян і сімей Євросоюзу та Європейської економічної зони, у тому числі з другим громадянством, які постійно проживають у Росії.

Крім того, обмеження не стосуються автомобілів з дипломатичними номерами та транспортні засоби, які здійснюють гуманітарні перевезення.

Нагадаємо, що Росія вп'ятеро скоротила свій військовий контингент в Арктиці після вторгнення до України.

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