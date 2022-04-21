Ще одна міжнародна платіжна система припинила співпрацю з банками країни-агресорки

Міжнародна платіжна система UnionPay ухвалила рішення про припинення співпраці з російськими банками, що потрапили під санкції Заходу.
Тепер "Сбербанк", "Альфа-Банк" та інші не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"UnionPay призупиняє співпрацю з банками, які потрапили під санкції. Це означає, що "Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ" та багато інших російських банків не зможуть випустити спільну картку двох платіжних систем "Мир" — UnionPay", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що одна з найбільших криптобірж світу Binance обмежить доступ користувачам із Росії.
Читайте також:
США нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів для стабілізації економіки - Байден
Високопосадовці G20 влаштували бойкот російському міністру, а для України готують фінансову допомогу
Австралійська компанія повністю відмовилась від російської нафти