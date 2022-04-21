Ще одна міжнародна платіжна система припинила співпрацю з банками країни-агресорки

Ще одна міжнародна платіжна система припинила співпрацю з банками країни-агресорки

Міжнародна платіжна система UnionPay ухвалила рішення про припинення співпраці з російськими банками, що потрапили під санкції Заходу.

Тепер "Сбербанк", "Альфа-Банк" та інші не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"UnionPay призупиняє співпрацю з банками, які потрапили під санкції. Це означає, що "Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ" та багато інших російських банків не зможуть випустити спільну картку двох платіжних систем "Мир" — UnionPay", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що одна з найбільших криптобірж світу Binance обмежить доступ користувачам із Росії.

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