Ще одна небезпека: в ISW вказали на загрозу для України від затримки західної допомоги

Затримання в наданні західної допомоги Україні в галузі безпеки, можуть зробити її енергетичну інфраструктуру більш вразливою до російських ударів.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на інтерв’ю видання Financial Times із виконавчим директором приватної енергетичної компанії ДТЕК Максимом Тимченком. В розмові він попередив, що затримання безпекової допомоги послабили здатність України протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру.

Тимченко поінформував, що спершу Україна була готова захистити енергетичну інфраструктуру на початку зими 2023-2024 років, але в останні тижні дедалі більше російських безпілотників і ракет досягли своїх цілей.

Виконавчий директор ДТЕК уточнив, що 2024 року російські війська вже 160 разів обстріляли українську енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атак понад мільйон домогосподарств і підприємств зазнали знеструмлень.

В ISW вказали, що окупанти завдали кількох масштабних ударів по Україні у грудні 2023 року, в січні та лютому 2024 року, ймовірно, змусивши тамтешні сили використати значну кількість перехоплювачів.

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Українські посадовці також наголошували, що держава зіткнулася з "критичною нестачею" ракет ППО. Водночас офіційні особи США оцінили, що ця нестача ставатиме дедалі суттєвішою протягом весни та літа 2024 року без подальшої допомоги Україні у галузі безпеки.

Тимченко зазначив, що економіка України залежить від стабільності її енергетичної мережі, і серйозні збої в мережі можуть суттєво перешкодити поточним зусиллям держави з розширення своєї оборонно-промислової бази.

"Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та російські ракетні удари і удари безпілотників, які тривають, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо прикриття ППО", – оцінили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, за даними CNN, Палата представників Конгресу США може проголосувати за виділення допомоги Україні до кінця березня або у квітні.

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