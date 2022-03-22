Ще одна популярна мережа супермаркетів тимчасово закриває десятки магазинів у Києві

На сьогодні по місту Київ працює 34 магазини торгової мережі АТБ, які максимально забезпечені продуктами харчування та товарами першої необхідності.
Мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" залишила працюючими 34 "опорні" супермаркети в Києві, інші тимчасово зачинила.
Про це повідомили у пресслужбі "АТБ-маркет", пише "Економічна правда".
"На сьогодні по місту Київ працює 34 магазини торгової мережі АТБ, які максимально забезпечені продуктами харчування та товарами першої необхідності. Тимчасово закриті магазини лише у місцях, де ведуться активні бойові дії", – заявили у пресслужбі.
За даними Rau, у 2018 році у Києві налічувалося понад 130 магазинів АТБ. На запитання щодо загальної кількості супермаркетів у Києві у пресслужбі АТБ не відповіли.
У компанії додали, що з логістикою проблем не мають, крім місць проведення бойових дій.
З переліком працюючих магазинів мережі АТБ можна ознайомитись за посиланням.
Раніше стало відомо, що одна з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group вимушена була закрити 109 супермаркетів: "Сільпо" – 34, "Фора" – 75. Магазини обіцяють відкрити, щойно зможуть повноцінно забезпечувати поставки.
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