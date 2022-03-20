"Ще одна сьогодні не долетіла": над Вінницькою областю ЗСУ збили російську ракету

"Ще одна сьогодні не долетіла": над Вінницькою областю ЗСУ збили російську ракету

Загалом на Вінничині спокійно, активних бойових дій не ведеться.

Над Вінницькою областю Збройні сили України збили російську ракету.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram-каналі.

"Ще одна сьогодні не долетіла! Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінничиною. Щойно збита російська ракета", - зазначив він у своєму відеозверненні.

Борзов показав знімки уламків збитої ракети та додав, що постраждалих немає.

Варто зазначити, що 6 березня російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця": загинули 9 людей – 5 цивільних та 4 військових. Вранці 16 березня російські окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ у Вінниці, ефірне мовлення в місті тимчасово не працювало.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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