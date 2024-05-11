Ще одне місто може просто зникнути: росіяни лише за день випустили по Вовчанську понад 20 КАБів

За сьогодні у місті були і поранені, і загиблі. Ситуація вкрай важка.

Протягом 11 травня росіяни випустили по Вовчанську Харківської області понад 20 керованих авіабомб (КАБів).

Про це повідомив начальник Вовчанської міської військадміністрації Тамаз Гамбарашвілі, передає "Суспільне Харків".

"Вдень 11 травня були інтенсивні обстріли міста. Випустили понад 20 КАБів в напрямок міста, зараз вкрай важка ситуація в громаді. Стріляють з усього: артилерія, міномети, РСЗО, КАБи, дрони", — розповів Гамбарашвілі.

За його словами, за сьогодні у місті були і поранені, і загиблі. Зараз інформація уточнюється, працюють поліція і "швидкі".

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілів КАБами по будинках у Харківській громаді постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.