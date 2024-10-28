Ще одне місто-привид: у Мережі показали, який вигляд має недавно окупована Красногорівка (відео)

Мешканців тут більше немає, натомість скрізь – руїни будинків, які знищили росіяни.
У Мережі показали, який вигляд зараз має місто Красногорівка на Донеччині, яке недавно захопили окупанти.
Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.
На кадрах видно, що у місті практично не залишилося цілих житлових будинків і цивільного населення. До повномасштабного вторгнення у Красногорівці проживали понад 10 тис. людей.
"Ще кілька років тому я знімав там сюжети про людей, які незважаючи на життя поряд з передовою, все одно намагалися робити своє місто кращим. Але тепер вулиці, якими я тоді ходив, неможливо впізнати. Там не залишилося нічого – місто повністю розбите і зруйноване. Населення майже повністю покинуло його", – зазначив Казанський.
Раніше портал Deep State повідомив, що ворог завершив повну окупацію Красногорівки.
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