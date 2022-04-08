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"Ще одне жахливе звірство, скоєне Росією": Байден прокоментував ракетний удар по вокзалу Краматорська

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"Ще одне жахливе звірство, скоєне Росією": Байден прокоментував ракетний удар по вокзалу Краматорська

Джо Байден / Associated Press

Президент США наголосив, що допоможе Україні розслідувати цей жахливий злочин проти цивільного населення.

Президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар по вокзалу Краматорська та заявив, що разом з партнерами допоможе в розслідуванні.

Про це політик написав у Twitter.

"Напад на український вокзал – ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, під час якого було завдано ударів по мирним жителям, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", - написав Байден.

Разом з тим, президент США пообіцяв, що разом з партнерами допоможе Україні розслідувати цей жахливий злочин, скоєний проти мирного населення.

"Ми продовжимо нашу допомогу в галузі безпеки та постачання зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну. І разом із нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуватимемо дії Росії та притягнемо її до відповідальності", - написав Байден.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

Внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

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