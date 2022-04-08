"Ще одне жахливе звірство, скоєне Росією": Байден прокоментував ракетний удар по вокзалу Краматорська

"Ще одне жахливе звірство, скоєне Росією": Байден прокоментував ракетний удар по вокзалу Краматорська

Президент США наголосив, що допоможе Україні розслідувати цей жахливий злочин проти цивільного населення.

Президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар по вокзалу Краматорська та заявив, що разом з партнерами допоможе в розслідуванні.

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Про це політик написав у Twitter.

"Напад на український вокзал – ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, під час якого було завдано ударів по мирним жителям, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", - написав Байден.

Разом з тим, президент США пообіцяв, що разом з партнерами допоможе Україні розслідувати цей жахливий злочин, скоєний проти мирного населення.

"Ми продовжимо нашу допомогу в галузі безпеки та постачання зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну. І разом із нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуватимемо дії Росії та притягнемо її до відповідальності", - написав Байден.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety. — President Biden (@POTUS) April 8, 2022

We will continue our security assistance and weapons deliveries to help Ukraine defend their country. And, together with our allies and partners, we will support efforts to investigate this attack as we document Russia’s actions and hold them accountable. — President Biden (@POTUS) April 8, 2022

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

Внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

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