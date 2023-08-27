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Ще пів тисячі окупантів відправилися "на концерт Кобзона": Генштаб оновив дані про втрати

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ще пів тисячі окупантів відправилися "на концерт Кобзона": Генштаб оновив дані про втрати

Втрати ЗС РФ / Фото: Associated Press

Окрім ліквдованих окупантів, українські військові знищили декілька десятків одиниць ворожої техніки.

Станом на 27 серпня 2023 року загальна кількість втрат серед особового складу в армії Путіна склала 260 820 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ. 

Втрати ЗС РФ у техніці:

  • Танків – 4396 (+6),
  • бойових броньованих машин – 8554 (+15),
  • артилерійських систем – 5403 (+24),
  • РСЗВ – 728 (+2),
  • засобів ППО – 498 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
  • крилатих ракет – 1411 (+0),
  • кораблів і катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),
  • спеціальної техніки – 808 (+4).
Які втрати станом на 27 серпня 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Які втрати станом на 27 серпня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо,  російські окупанти перекидають війська із Куп'янського напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
535
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