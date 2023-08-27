Ще пів тисячі окупантів відправилися "на концерт Кобзона": Генштаб оновив дані про втрати

Станом на 27 серпня 2023 року загальна кількість втрат серед особового складу в армії Путіна склала 260 820 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ЗС РФ у техніці:

Танків – 4396 (+6),

бойових броньованих машин – 8554 (+15),

артилерійських систем – 5403 (+24),

РСЗВ – 728 (+2),

засобів ППО – 498 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),

крилатих ракет – 1411 (+0),

кораблів і катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),

спеціальної техніки – 808 (+4).

Які втрати станом на 27 серпня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, російські окупанти перекидають війська із Куп'янського напрямку.

Читайте також: