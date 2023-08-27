Ще пів тисячі окупантів відправилися "на концерт Кобзона": Генштаб оновив дані про втрати

Окрім ліквдованих окупантів, українські військові знищили декілька десятків одиниць ворожої техніки.
Станом на 27 серпня 2023 року загальна кількість втрат серед особового складу в армії Путіна склала 260 820 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ЗС РФ у техніці:
- Танків – 4396 (+6),
- бойових броньованих машин – 8554 (+15),
- артилерійських систем – 5403 (+24),
- РСЗВ – 728 (+2),
- засобів ППО – 498 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
- крилатих ракет – 1411 (+0),
- кораблів і катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),
- спеціальної техніки – 808 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, російські окупанти перекидають війська із Куп'янського напрямку.
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