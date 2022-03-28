"Ще пів року такої війни і ти не зможеш повернутися в Росію - її не буде": СБУ оприлюднила ще одну розмову окупанта з батьками з РФ

Батьки окупанта, хоч і не бажаючи цього, але розуміють плачевність ситуації РФ.
СБУ перехопила чергову розмову російського окупанта з батьками. Родичі військового злочинця кажуть, що ще пів року війни, і повертатися до Росії вже сенсу не буде.
Аудіозапис розмови окупанта опублікувала пресслужба СБУ.
“Ще пів року такої війни і ти не зможеш повернутися в Росію - її, мабуть, не буде. Країні, в принципі, повна ж**а”, – розповів батько окупанта.
Власне, батьки окупанта, хоч і не бажаючи цього, але розуміють плачевність ситуації РФ. Вони вважають, що російських солдатів втягнули у цю війну, хоча "лізти у неї було не варто".
“Вони все одно “інфіковані” російською пропагандою і вірять, що вторгнення в Україну організували... американці. Та як би не були промиті мізки росіян, а нам своє робити. І ми обов’язково переможемо”, - зазначили в пресслужбі СБУ.
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