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Ще понад пів тисячі окупантів відправилося на концерт "Кобзона": оновлені дані Генштабу щодо втрат РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ще понад пів тисячі окупантів відправилося на концерт "Кобзона": оновлені дані Генштабу щодо втрат РФ

Фото: Associated Press

Також у ніч проти 4 квітня українські військові знищили 15 безпілотників ворога.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 4 квітня 2023 року становлять близько 175 690 осіб, за добу українські захисники ліквідували ще 530 окупантів.

Оновлені дані повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати у техніці:

  • танків ‒ 3627 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6999 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2697 (+3) од,
  • РСЗВ – 528 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 280 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптері – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 298 (+0).

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня 2023 року російські військові атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Як повідомили у Повітряних силах, дрони заходили з південного напрямку.

Новини ТСН 6:30 за 4 квітня 2023 року | Новини України

Новини ТСН 6:30 за 4 квітня 2023 року | Новини України

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Дата публікації
Перегляди
909
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