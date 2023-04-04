Ще понад пів тисячі окупантів відправилося на концерт "Кобзона": оновлені дані Генштабу щодо втрат РФ

Також у ніч проти 4 квітня українські військові знищили 15 безпілотників ворога.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 4 квітня 2023 року становлять близько 175 690 осіб, за добу українські захисники ліквідували ще 530 окупантів.
Оновлені дані повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати у техніці:
- танків ‒ 3627 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6999 (+6) од,
- артилерійських систем – 2697 (+3) од,
- РСЗВ – 528 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 280 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптері – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9) од,
- спеціальна техніка - 298 (+0).
Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня 2023 року російські військові атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Як повідомили у Повітряних силах, дрони заходили з південного напрямку.
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