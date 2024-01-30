Ще три зрадники отримали підозри, серед них – командир десантників РФ, які штурмували Роботине

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на півдні України.

Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом бойовикам, серед яких – командир російських десантників, які штурмували Роботине на Запоріжжі. За даними спецслужб, зрадники 2023 року добровільно "мобілізувалися" до окупаційних угруповань Росії та штурмували позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У листопаді та наприкінці грудня минулого року зловмисники потрапили у полон під час жорстоких боїв у районах Роботиного та Вербового.

Серед затриманих – командир відділення 108-го десантно-штурмового полку Збройних сил РФ.

"Зловмисник до 2014 року проживав у тимчасово окупованій Жданівці, що на Донеччині, а потім переїхав до Краснодарського краю. У жовтні 2023 року він уклав контракт з Міноборони РФ та пройшов підготовку на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Луганської області. Після "курсів" фігуранта призначили командиром ворожого підрозділу, у складі якого перекинули на південний фронт", - розповіли в СБУ.

Ще один зрадник – уродженець Макіївки на Донеччині. Наприкінці вересня минулого року він "записався" до лав 234-го десантно-штурмового полку РФ.

У рядах загарбників він облаштовував ворожі укріпрайони, зокрема так звані "зуби дракона" та обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі.

Інший фігурант – мешканець тимчасово окупованої Горлівки. У серпні минулого року добровільно вступив до 71-го мотострілецького полку російських військ. У складі ворожого угруповання зрадник неодноразово штурмував опорні пункти Сил оборони у ході боїв під Роботиним.

Під час слідчих дій бойовики надали свідчення про воєнні злочини своїх спільників, які розстрілювали українських військовополонених.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою.

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