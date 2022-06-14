Ще в одній області України під час повітряної тривоги збили російську ракету: що відомо

Ще в одній області України під час повітряної тривоги збили російську ракету: що відомо

Над Хмельницькою областю 14 червня під час повітряної тривоги збили російську ракету.

Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету на Хмельниччині під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій.

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає", - написав він.

Наразі, за його словами, здійснюється пошук місця падіння уламків збитої ракети. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

"Звертаюся до усіх та закликаю залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - заявив Гамалій.

Нагадаємо, над Львівщиною ППО збила ракету.

Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

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