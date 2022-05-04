Ще в утробі мами, а вже переселенці: Дніпропетровщина стала центром прийому вагітних з гарячих регіонів

На Дніпропетровщині вже народилися 112 малюків, всі вони ще в утробі матері стали вимушеними переселенцями. Ще три сотні немовлят - очікують появи на світ.

Катерина втікала з Донеччини, де ворог нещадно атакував міста. Встигла виїхати якраз перед черговим обстрілом. Що народжуватиме у Дніпрі, ще кілька місяців тому й уявити не могла. А зараз тут прислухається, як б’ється сердечко сина, йдеться в ТСН.

«Просто сижу і чекаю на появу свого дива і все. Я мрію, щоб все це закінчиться і повернутись додому до себе. Безпеки хочеться в першу чергу. І впевненості у завтрашньому дні», - каже Катя.

Її сусідка в пологовому заледве пережила масовані обстріли у рідному селі неподалік Ізюма. «Було все, а тут раз - і нема нічого. В тебе двоє дітей на руках і під серцем ще одна - старша Іра і молодша Кіра. Переживають і за маму, ще й з братиком може щось статися», - каже жінка.

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Вікторія Ревякіна після пережитого дізналася: в її ще не народженого сина проблеми із серцем. Через окупацію села вона два місяці не могла потрапити до лікаря. Та радіє вже тому, що взагалі не втратила життя та родину. «В ямі сиділи. Воно почало гепать так, що триста метрів від нас вибухали снаряди. Бомбьожка не припинялась, ми вискочили з цієї ями в чому були. Я вкинула дітей, чоловік вкинув мене в машину. І ми просто поїхали. Ми не знали куди, як, що», - пригадує Вікторія.

Вже у Дніпрі медики дали надію: шанси врятувати малюка є. Жінка нарешті під постійним наглядом лікарів. Таких як вона у місцевому центрі сімейного здоров’я від початку масштабного вторгнення побільшало на третину. «Звичайно, на фізичний стан таких пацієнтів ситуація впливає і не кращим чином. У нас працюють два психологи», - кажуть в закладі.

Вагітних жінок з будь-якого регіону України закликають звертатися за допомогою, навіть якщо втрачені геть усі медичні документи.

«Хочу запевнити всіх вагітних, що вони мають зберігати спокій. Вас оглянуть, опитають, встановлять термін вагітності, проведуть додаткові обстеження. Ультразвукове, або аналізи, яких не вистачає. І ви так само станете на облік, як ви були до цього. І ви народите, не хвилюйтеся», - переконує головна спеціалістка обласного Департаменту охорони здоров’я Олена Рибка.

Допомога цілком безкоштовна, запевняють медики. Запаси ліків на Дніпропетровщині є. Тож тут готові зробити все, аби допомогти з’явитися на світ маленьким українцям.

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