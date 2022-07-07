Ще вистачить на декілька місяців бомбардувань: скільки у Росії залишилося радянських ракет

У Росії є ще понад 2 тисячі старих, некерованих ракет на кілька місяців бомбардувань України.

Загалом у Росії на початку повномасштабної війни було майже 7000 ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). З них майже половина – невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплексів "Точка-У".

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

На першому етапі війни Росія здебільшого використовувала ракети типу "Калібр" (морського базування) і ракетні комплекси "Іскандер". Менше ракети Х-101 і кілька разів заявляла про застосування останньої своєї розробки – Х-47 "Кинджал".

Як пише видання, оскільки РФ не розраховувала на тривалу війну, а планувала захопити Київ за 3 дні, вона активно використовувала ці ракети. Тоді їхній запас не був аж надто великим - 2000–3000 одиниць. У травні з’явилися перші повідомлення про те, що Міноборони РФ починає шукати ракети "на стороні" – в Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах. Тоді з'явилися інформація про перші застосування старих, радянських ракет Х-59. Недоліком Х-59 є малий радіус дії – менше 300 км. Тобто її можна застосувати лише по прикордонних областях або в районі узбережжя Чорного моря. Також вона несе найменший заряд (до 300 кг) і не здатна зруйнувати великий об’єкт.

Зазначається, що Росія вже використала по Україні близько 3000 ракет. Найімовірніше, ракет "Калібр" та "Іскандер" у РФ залишилося небагато, а з дальністю понад 500 км альтернативою залишаються тільки старі Х-55 і Х-22. Відомо, що Росія не встигає постачати ракети "Калібр" на Чорноморський і Каспійський флоти, звідки ними можна діставати до території України.

Нагадаємо, за даними Генштабу, понад 70% випущених по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають своєї цілі. Вони влучають у поле, море або поза межами розташування українських військ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська авіація здійснили 6443 літаковильоти оперативно-тактичної авіації та завдала 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" і "Калібр".

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