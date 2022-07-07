"Ще всерйоз не починали воювати": Путін знову вдався до погроз та заговорив про переговори

Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв "Росія ще не починала воювати".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Під час зустрічі із лідерами фракцій Держдуми Путін повторив наративи своєї пропаганди про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з колективним Заходом. Він пригрозив громадянам України, що "війна буде до останнього українця". Також російський диктатор вкотре збрехав про "захист народу Донбасу".

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі битви. Що тут скажеш, хай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, до цього все йде. Але всі повинні знати, що ми ще всерйоз нічого не починали. Водночас ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - прочитав свою промову диктатор.

Нагадаємо, Росія запроваджує економіку СРСР із примусовою ненормованою працею на користь "держави і вождя".

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