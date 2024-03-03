"Ще ввечері я тримав Тимоню на руках, він посміхався": родич загиблої в Одесі родини розповів їхню історію

Одна з родин, яка загинула в Одесі від удару ворожого дрону та фото якої облетіло весь світ, буде похована в закритих трунах.

Внаслідок удару дроном окупаційної армії РФ по багатоповерхівці в Одесі загинули Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій. Їхні тіла під завалами рятувальники знайшли ввечері 2 березня. Чоловіку Сергію Гайдаржи зі старшою донечкою вдалося врятуватись.

ТСН.ua розшукав одного з родичів загиблої 31-річної Ганни та її 4-місячного сина Тимофія. Наш співрозмовник, Сергій, є рідним братом загиблої.

"Анютка – моя молодша сестра. Нас у батьків народилось дев’ятеро. Ганна була сьомою. В нашій родині практично всі пішли по стопах мами, практично всі пов’язані з мистецтвом, дизайном. Ганна була дизайнером-флористом, прикрашала весілля, дні народження, часто їздила за кордон. У неї був талант до цього мистецтва. Ганна любила створювати навкруги красу, всім приносила радість завдяки цьому", - розповів Сергій.

Анна Гайдаржи з чотиримісячним сином Тимофієм Фото/Facebook: Микола Кулеба

За словами брата загиблої, Тимофій був другою дитиною в родині сестри.

"Тимоня народився 20 жовтня 2023 року, вже під час війни. Був маленьким красивим хлопчиком, - стримуючи сльози, розповідає Сергій. - Напередодні цього (удару дроном по будинку - ред.), ввечері, я тримав його на руках, він посміхався постійно. Потім всі вони поїхали додому і все це сталось. Вся наша родина – баптисти, вели правильний спосіб життя. Намагались бути прикладом для оточуючих, нести світло та тепло в цей світ".

За словами Сергія, чоловік сестри та донька просто дивом залишились живими.

"В ту ніч чоловік Ганни якимось дивом пішов спати до кімнати доньки", - каже Сергій.

Та додає: "Я за професією будівельник. Коли я приїхав на місце та побачив, що її кімнати немає, то сказав Сергію, чоловіку Ганни наступне: "Серий, налаштуй себе на те, що Ганни вже немає". Я просто розумів, що вона під всіма завалами. Весь будинок, все, що рухнуло – все на неї. Ганну дістали майже через добу. У кожній жертві, яка була жива, Сергій бачив дружину, але це було не так, її дістали через добу. Я ледве вмовив Сергія піти на впізнання. Сказав, що ховати будемо в закритих трунах і він собі не пробаче, якщо не побачить зараз".

За словами Сергія, історія кожної родини з цього будинку – невимовний біль.

"Там такі долі, що не передати. Один з чоловіків приїхав з Бахмута на два дні, сина відвіз до бабусі. А в квартирі всі загинули. Дитина залишилась сама…", - каже Сергій.

Нагадаємо, в Одесі зростає кількість загиблих жителів багатоповерхового будинку, куди вночі проти 2 березня влетів російський дрон. Загинула ще одна дитина - це вже десята жертва атаки РФ.

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