"Ще й день не почався, а вони вже гатять": окупанти накрили потужним вогнем Херсонщину

Сьогодні, 27 лютого, від ранку у Херсоні прогримів вибух. Сталося це під час повітряної тривоги, яка охопила всю країну.

Про це ТСН.ua повідомили містяни.

"Ще й день не почався, а вони вже гатять. Вночі спокою не було теж. Четвертий день вибух за вибухом", - сказала нам містянка Галина.

За даними ОВА, російські війська протягом доби, 26 лютого, 97 разів обстріляли територію Херсонської області. Постраждали 27 населених пунктів.

Херсон військові РФ обстріляли 21 раз. Снаряди влучили у житлові квартали. Одна людина загинула, двоє — поранені.

Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в Telegram повідомив, що армія РФ вночі щільно працювала над Херсоном, а зранку також чути вибухи.

"Натомість ЗСУ добре відпрацювали ворожі позиції на лівому березі, чекаємо на підтвердження", — написав Соболевський.

Нагадаємо, Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.

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