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"Ще жити і жити": у Маріуполі від обстрілу росіян загинув 16-річний школяр

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"Ще жити і жити": у Маріуполі від обстрілу росіян загинув 16-річний школяр

Associated Press

Росіяни обстріляли житловий район Маріуполя.

У Маріуполі в лікарні помер 16-річний школяр, який 1 березня потрапив під артилерійський обстріл російських окупантів.

Про факт обстрілу інформує пресслужба МВС, а про смерть підлітка повідомляє Маріупольська міська рада.

Відомо, що окупанти завдали удару по Кіровському житловому масиві. Значних руйнувань зазнало також приміщення школи №16.

У МВС одразу повідомили, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє поранені. Сьогодні стало відомо, що в лікарні помер хлопець, який потрапив під обстріл російської артилерії.

"За 14 днів тобі було би всього 17... Тобі ще жити і жити!!! Діти не повинні помирати!!! У ваших дітей буде випускний, у наших навряд, у Дениса - ніколи", - про це повідомили в школі, де навчався 16-річний Денис.

Поліцейські Донецької області відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв ведення війни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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