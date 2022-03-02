"Ще жити і жити": у Маріуполі від обстрілу росіян загинув 16-річний школяр

"Ще жити і жити": у Маріуполі від обстрілу росіян загинув 16-річний школяр

Росіяни обстріляли житловий район Маріуполя.

У Маріуполі в лікарні помер 16-річний школяр, який 1 березня потрапив під артилерійський обстріл російських окупантів.

Про факт обстрілу інформує пресслужба МВС, а про смерть підлітка повідомляє Маріупольська міська рада.

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Відомо, що окупанти завдали удару по Кіровському житловому масиві. Значних руйнувань зазнало також приміщення школи №16.

У МВС одразу повідомили, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє поранені. Сьогодні стало відомо, що в лікарні помер хлопець, який потрапив під обстріл російської артилерії.

"За 14 днів тобі було би всього 17... Тобі ще жити і жити!!! Діти не повинні помирати!!! У ваших дітей буде випускний, у наших навряд, у Дениса - ніколи", - про це повідомили в школі, де навчався 16-річний Денис.

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