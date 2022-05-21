"Щемкий фільм-прощання": захисник Маріуполя зняв на відео останні дні перебування на "Азовсталі"

"Щемкий фільм-прощання": захисник Маріуполя зняв на відео останні дні перебування на "Азовсталі"

Голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький з позивним "Орест" зняв короткий фільм-прощання про останній день перебування на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Військовий зняв на відео життя на зруйнованому металургійному комбінаті за день до того, як захисників Маріуполя вивели звідти на тимчасово окуповані території для майбутнього обміну.

Відповідне відео опублікувало об'єднання BABYLON'13 на YouTube.

"Орест – голова пресслужби полку "Азов" – перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу він зняв щемкий фільм-прощання", – йдеться у підписі до відео.

Зняті бійцем кадри увійшли до циклу цикл фільмів BABYLON'13 з назвою "Фортеця Маріуполь". Ці фільми побудованих на відеодзвінках до захисників Маріуполя, які перебували в оточенні на "Азовсталі".

Нагадаємо, раніше Козацький поділився останніми фото з "Азовсталі" та попросив надсилати їх на фотоконкурси, допоки він перебуватиме в полоні.

Зауважимо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей.

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