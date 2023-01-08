Щемлива історії підлітка з Маріуполя, якого росіяни депортували до Москви і забороняли говорити українською

Підлітку забороняли говорити українською, але він був готовий боротися за своє повернення на Батьківщину.

Війна в Україні ведеться не лише на фронті. Від лютого 2022 року росіяни незаконно вивозять дітей з України вглиб РФ - за останні 10 місяців окупанти могли викрасти і депортувати до себе кількасот тисяч українських дітей.

Про це заявила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та реабілітації Дар'я Герасимчук в інтерв'ю Wirtualna Polska.

За її словами, росіяни забирають цілі сім'ї або викрадають дітей під різними приводами. Офіційно від лютого минулого року до РФ було депортовано щонайменше 13 876 дітей.

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"У нас є повідомлення розвідки та свідків про те, що на окупованих територіях йде примусова депортація. Росіяни викрадають цілі сім'ї чи викрадають дітей під різними приводами. Проте ми не можемо визначити точну кількість депортованих дітей. Масштаби цієї практики стануть відомі лише після війни", – сказала Герасимчук.

Лише в деяких випадках вдається врятувати неповнолітніх від вимушеного виїзду до Росії. Одним із таких став 16-річний Сергій із Маріуполя.

"Його батьки померли незадовго до російського вторгнення. Хлопчик та його старші брати та сестри жили недалеко від Маріуполя, у селищі Микільське. У дорослому віці про нього могла подбати сестра, але окупанти вирали його з дому. Їх відвезли до окупованого Донецька, а потім до школи-інтернату в Ростові-на-Дону. Там він дізнався, що його хочуть віддати до прийомної родини", – розповідає вона.

Росіяни силою відвезли Сергія до Москви. Вони сподівалися легко зламати підлітка. Його відправили до технікуму.

"Він хотів повернутися в Україну і був готовий боротися за це. Він вирішив стати невидимим для нової сім'ї. Він не розмовлятиме з ними чи привертатиме до себе увагу. Він чекав слушного моменту, щоб діяти. Його план спрацював. У грудні його повернули", – пояснює Герасимчук.

За її слова, у всіх акаунтах повторюється одна й та сама тема - намагалися прищепити любов до Росії та ненависть до України. Їх змушували співати гімн Росії та забороняли говорити українською. Намагалися русифікувати силою.

Нагадаємо, 16-річного підлітка Сергія, якого окупанти незаконно депортували на територію Росії після 24 лютого, вдалося повернути до України 19 грудня. Хлопець розповідав, що він хотів повернутися на батьківщину, тому написав до одного з чатботів та отримав відповідь на заклик про допомогу. За словами Сергія, він був дуже радий перетнути кордон з Україною.

Також у грудні 2022 року до України вдалося повернути двох рідних братів – 11-річного Марка та 18-річного Данила. Їхня мама також перебувала в полоні і повернулася на батьківщину під час так званого "жіночого обміну".

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