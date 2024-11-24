Що б чекало на Україну, якби ЗСУ не зайшли до Курської області: генерал Баргилевич відповів

Начальник Генштабу розповів, яка була насправді необхідність заходити на територію РФ.

Російські окупанти планували своє заходження на територію Сумської, Харківської і Чернігівської областей до 30 серпня із метою створення буферної зони вздовж кордону. Тож Курська операція стала превентивним заходом на випередження.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко дізнався про це в ексклюзивному інтерв'ю начальника Генерального Штабу Збройних Сил України Анатолія Баргилевича.

"Вони (російське командування — ред.) планували протягом певного часу встановити буферну зону 20-30 км в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Певна частина "вагнерівців", приблизно 6 тис., зосереджувалася на території Курської області. Тому ми чітко розуміли, що повинні вжити превентивних заходів. Це фактично був удар на випередження", — сказав Баргилевич.

Він також назвав дати, коли росіяни планували введення своїх військ на території Сумської і Чернігівської областей.

"Такі заходи планувалися спочатку до 14-го, потім до 30-го серпня", — повідомив Баргилевич.

Нагадаємо, Україна втратила понад 40% території в Курській області РФ, що захопила під операції в серпні 2024 року. Це сталося через значне посилення контратак із боку російських військ.

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