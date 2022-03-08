"Що більше звір з'їсть, то більше йому захочеться": Зеленський попередив Захід, що Росія не зупиниться на Україні

"Що більше звір з'їсть, то більше йому захочеться": Зеленський попередив Захід, що Росія не зупиниться на Україні

За словами президента, Україна перебуває в зоні свободи.

Росія не зупиниться лише на Україні, тому війна може торкнутися і країн Заходу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News.

"Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми знаходимося в цій зоні свободи. І коли межі прав і свобод порушуються і на них наступають, тоді ви повинні нас захищати. Тому що ми перші. А ви станете другими. Бо що більше звір з'їсть, то більше йому захочеться", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський знову звернувся до західних партнерів з проханням допомогти убезпечити небо над Україною від обстрілів російських окупантів. Президент просить убезпечити небо або своєю силою, або надати Україні бойові літаки.

ТСН.ua