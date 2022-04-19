"Що буде через 3-4 дні, поки що невідомо": голова Сумської ОВА про загрозу повторного вторгнення

"Що буде через 3-4 дні, поки що невідомо": голова Сумської ОВА про загрозу повторного вторгнення

У Сумській області ситуація наразі загалом спокійна, але вдовж кордону росіяни періодично проводять провокації.

Про це сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 19 квітня на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Станом на сьогодні сказати, що є загроза повномасштабного військового вторгнення на територію області, ми не можемо. Поки що ми цю ситуацію оцінюємо як спокійну і стабільну. Але що буде через 3-4 дні, поки що нікому невідомо", - прокоментував він.

Водночас Живицький наголосив, що вздовж кордону росіяни періодично проводять провокації. "З тиждень тому вони обстрілювали свої власні території. Самі ж. З прикордонних населених пунктів з Україною. Ставлять свою артилерію прямо біля кордону з Україною в напрямку Росії, і обстрілюють самі себе. Були декілька днів тому обстріляні населені пункти Охтирського району з заборонених видів зброї. Це ті види зброї, які руйнують будівлі, будинки. Вони потрапили і в житлові будинки, пошкодили об’єкти соціальної інфраструктури. На щастя, всі живі, здорові після цих обстрілів", - сказав голова ОВА.

Він підкреслив, що область повертається до свого звичного режиму життя і вже на 100% у регіоні відновлено автомобільне сполучення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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