Що буде у разі захоплення Покровська: Кротевич розповів про плани окупантів

Російська армія зазнає набагато більших втрат, ніж Сили оборони України, але продовжує кидають нові резерви на Покровський напрямок.

Можливе захоплення Покровська російськими окупаційними військами не означатиме втрату України чи навіть Донбасу. Але якщо це станеться, наступною ціллю окупантів будуть Слов'янськ та Краматорськ.

Про це розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич в інтерв'ю The Times.

"Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони знаходилися у "м'якій окупації". Цього разу вона не буде такою м'якою", — зазначив військовий.

Він додав, що росіяни на Покровському напрямку мають величезну перевагу у живій силі.

"Вони звикли висилати невеликі підрозділи з двох-чотирьох солдатів, щоб скувати наші дії. І поки ми бігаємо за чотирма хлопцями, вони просуваються в іншому місці. Тактика самогубна, але ефективна. І вони можуть собі це дозволити. У них 120 мільйонів людей", — пояснив начштабу "Азова".

Богдан Кротевич зауважив, що російські загарбники зазнають набагато більших втрат, ніж Сили оборони України, але все одно кидають нові й нові резерви на Покровський напрямок.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що з взяттям Покровська в окупантів відкриються нові можливості для наступу.

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