Що буде, якщо британські миротворці зіткнуться з росіянами в Україні: коментар уряду

Він наголосив, що будь-який конфлікт між російськими та британськими військами означатиме "надзвичайну ескалацію".

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг відповів на запитання про Україну, зокрема щодо можливого розміщення британських миротворців.

Про це він сказав в ефірі Sky News.

Ведучий Тревор Філліпс поцікавився, яку роль могли б виконувати британські військові в Україні, якщо вони не матимуть права відкривати вогонь у разі зіткнення з російськими військами.

Стрітінг уникнув прямої відповіді, зазначивши, що "це лінія, яка не була перетнута з моменту заснування НАТО". Водночас він наголосив, що будь-який конфлікт між російськими та британськими військами означатиме "надзвичайну ескалацію".

Коли Філліпс нагадав, що Володимир Путін "не знає меж у своїх діях", а миротворча місія може виявитися обмеженою в діях, Стрітінг відповів, що мир в Україні "ще належить обговорити", і якщо буде досягнута угода, то почнеться підготовка до можливої підтримки миру.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе після онлайн-зустрічі на підтримку України зазначив, що його країна може розглянути відправлення миротворців на українські території. Але тільки після припинення вогню.