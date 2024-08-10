Що буде, якщо Лукашенко полізе у війну: майор запасу Нацгвардії дав чітку відповідь

Якщо Білорусь полізе у війну, її армія буде розбита, переконаний Олексій Гетьман.

У разі агресії з боку Білорусі, Україна має право на самооборону і може атакувати військові об’єкти агресора без додаткових дозволів.

Про це розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".

"Можна з великою ймовірністю бути впевненим, що найближчим часом дії з території Білорусі проти нас проводитися не будуть, особливо по суходолу. Адже у протилежному випадку ми можемо використовувати 51 статтю статуту Організації Об’єднаних Націй про самооборону і маємо право атакувати будь-які військові об’єкти на території агресора. Для цього не треба додаткових дозволів", – повідомив він.

За словами майора запасу НГУ, якщо Лукашенко полізе у війну, армія Білорусі буде розбита.

"Якщо ми з нашими партнерами домовились не використовувати певні види озброєння, то з власним озброєнням, вибачте, ми керуємося статтями міжнародного права, тобто статутом ООН. Лукашенко зрозуміє, що якщо він полізе зі своєї території, і з Білорусі буде хоч щось зроблено, не тільки щось прилетить, то ми одразу будемо відповідати ударом. Він бачить зараз, що якщо Україна завдасть удар у відповідь, білоруська армія при всіх її можливостях буде розбита дуже швидко", – резюмував він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 9 серпня над країною нібито збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.

Тепер Білорусь відправляє "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною. Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках, що межують з Київською та Чернігівською областями.

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