Що буде, якщо окупанти з Придністров'я вирушать на Кишинів: молдовський дипломат відповів

На думку колишнього постпреда Молдови в ООН, російське угруповання у Придністров'ї не є великою військовою загрозою.

Якщо російський контингент у невизнаному Придністров'ї вирішить захопити Кишинів, то влада Молдови може звернутися до України та Румунії про допомогу.

Про це заявив колишній постійний представник Молдови в ООН Олексій Тулбуре, повідомляє "Еспресо".

Дипломат нагадав, що близько 1,5 тис. російських військових перебувають на території Придністров'я. Частина з них – це місцеві жителі з російським громадянством.

"Так звана армія "ПМР" – п'ять-шість тисяч. У випадку, коли ці люди вчинять якісь дії стосовно Кишинева, я думаю, що миттєво буде звернення від Молдови до України", – зазначив він.

Дипломат додав, що Україна вимушена поблизу Придністров'я тримати певну кількість підрозділів, щоб забезпечувати себе від цієї загрози. На його думку, ЗСУ швидко "розберуться" з російським угрупованням в Придністров'ї.

"У цих людей слабка бойова підготовка, слабка зброя – стара, радянська. Моя точка зору – великою військовою загрозою вони не є. Якщо вони підуть на Кишинів, то буде звернення до Києва та Бухаресту про допомогу. Я думаю, що ЗСУ розберуться з цими військами протягом доби. Якщо безумцям в Кремлі спаде на думку ідея обстрілювати Молдову, ми думаємо, що ППО України нас захистить. Ми також розраховуємо на допомогу Румунії, вона б могла нам допомогти", – підсумував Тулбуре.

Раніше новий прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано, а російський контингент звідти потрібно вигнати. У Кремлі пригрозили Молдові через таку гучну заяву прем'єр-міністра.

Президент Зеленський пояснив, за якої умови Україна може допомогти Молдові з Придністров'ям.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна може "вирішити проблему Придністров'я за три доби".

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