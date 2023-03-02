Що буде, якщо проігнорувати повістку для уточнення даних: детальне роз'яснення юристів

Якщо не з'явився у військкомат для уточнення даних, яке покарання отримує призовник, читайте в матеріалі ТСН.ua

Під час воєнного стану військовозобов'язаним можуть отримати повістки. Вони бувають різного типу

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Що буде у випадку ігнорування повістки для уточнення даних

У випадку, якщо ви проігнорували повістку видану для того, щоб уточнити військово-облікові дані, потрібно буде сплатити штраф, пояснюють юристи.

Який розмір штрафу у випадку неявки до ТЦК

Розмір такого штрафу становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Станом на лютий 2023 року це становить 3400 - 5100 грн.

Хто приймає рішення про накладання штрафу

За словами юристів рішення про накладення штрафу приймають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Саме вони розглядають справи про адміністративні правопорушення і мають право накладати штраф.

"Керівник ТЦК має видати постанову про накладення штрафу. Її копія вручається протягом трьох днів під розписку або надсилається людині, якій вона винесена".

Як швидко потрібно буде сплатити штраф

Сплатити штраф можна протягом 15 днів з вручення копії постанови. В ТЦК необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається три робочі дні від закінчення строку передбаченого для оплати штрафу.

Чи можна оскаржити рішення

Постанову можна оскаржити протягом 10 днів з моменту її винесення. Якщо його оскаржити, то є ще стільки ж часу з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Що буде, якщо не сплатити вчасно штраф

Якщо штраф не сплатити вчасно, постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби.

Розмір штрафу зросте удвічі, також потрібно оплатити виконавчі витрати

Сплата штрафу не позбавляє від обов’язку з’явитися до ТЦК з відповідними документами.

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