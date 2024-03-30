Що буде, якщо РФ захопить Часів Яр: комбат про загрозу для Костянтинівки, Дружківки і Краматорська

За словами військового, у разі захоплення Часового Яру росіяни зможуть взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка і Краматорськ.

Російські окупанти проводять активні штурмові дії у напрямку Часового Яру, одночасно знищуючи місто постійними обстрілами.

Які наслідки для ЗСУ будуть у разі захоплення Часового Яру ворогом, розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї Окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в інтерв'ю Radio NV.

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На поточний момент противник штурмує дуже-дуже активно в напрямку саме Часового Яру. І цьому є пояснення: Часів Яр — це панівна висота", — наголосив Федоренко.

За його словами, у разі оволодіння цією висотою росіяни зможуть взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки, а також додатково — в напрямку Слов'янська.

За словами комбата, РФ не шкодує техніки, безпілотників та "гарматного м'яса" на цьому напрямку. Крім того, руйнівний вплив мають російські керовані авіабомби.

Федоренко вважає, що Часів Яр став новою ціллю для росіян.

Часів Яр на карті / Фото: Deepstatemap

"Чому додатково палають Богданівка, Іванівське, чому штурмують Кліщіївку та Андріївку? Тому що для забезпечення своїх ударно-штурмових дій завжди треба лінію фронту вирівнювати, а не штурмувати клином. От противник намагається це зробити. Але вирівняти лінію йому не вдається, тому що Сили оборони тиснуть, і добряче", — підсумував військовий.

Раніше співзасновник проєкту DeepState, аналітик Роман Погорілий розповів, що окупанти зайняли панівні висоти у Часовому Яру.

Нагадаємо, командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" повідомив, що біля Часовому Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян.

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