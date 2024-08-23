Що буде, якщо Україна втратить Покровськ: військовий НГУ відповів

На тлі Курської операції ЗСУ росіяни не зняли свої резерви з Лимано-Бахмутського напрямку. Тому ситуація під Покровськом залишається складною.

Про це Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко сказав в ефірі "Еспресо".

"Для Лимано-Бахмутського напрямку захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту. Для України це також буде втрата ще одного великого міста", - зазначив він.

Як розповів військовий, загарбники продовжують наступальні дії, рухаючись іноді більшими, іноді меншими підрозділами.

"Тому ми не спостерігаємо значного зменшення їхньої активності. Немає інформації про те, що противник перекидає свої сили з нашого напрямку", - каже Кожубенко.

Однак він заспокоїв, що бригада "Рубіж" стоїть на своїх позиціях і не дозволяє окупантам просунутися на напрямках удару, де росіяни наразі ведуть штурми.

Зазначимо, що українське місто Покровськ Донецької області, яке стало одним із центрів бойових дій на сході України, опинилося під серйозною загрозою оточення російськими військами. Незважаючи на активні атаки українських сил на територію Росії, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, і Покровськ з його 59000 мешканців може стати наступною жертвою російського наступу.

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