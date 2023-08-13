Що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть до Азовського моря: пояснення військового

ЗСУ розпочали контрнаступ, зокрема аби розірвати сухопутний коридор до окупованого Криму і вийти на узбережжя Азовського моря.

Що буде, якщо це завдання українським військовим не вдасться виконати, розповів "24 каналу" екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Якщо нам не вдасться проломити їхню лінію оборони, такий ризик є. Треба розуміти, що ресурсів, з якими ми почали цю кампанію, насправді недостатньо. Вони (росіяни – ред.) розуміють значення цієї кампанії. У них зараз стоїть вказівка кинути туди всі їхні резерви. Якщо ми не прориваємось, нашою проблемою буде зміна настроїв у наших союзників", – припускає Дикий.

За його словами, восени РФ спробує мобілізувати ще 300 – 400 тисяч росіян.

"Бойова нічия"

Євген Дикий попереджає, що путінський режим намагається переконати Захід у необхідності припинення бойових дій та переговорів.

За його словами, зараз росіяни поширюють наративи про "бойову нічию". РФ намагається переконати всіх, що Україну потрібно посадити за стіл переговорів та заморозити війну. Таким чином Кремль прагне виторгувати собі час, щоб підготуватися до нової війни.

"Це катастрофічний варіант. Для нас це означає програш війни. Росіяни це чудово розуміють. Це чеченський варіант, коли вони програли Першу війну у Чечні, підписали мир, але виключно для того, щоб виграти час і підготуватися до Другої чеченської війни. Це виграш часу, щоб остаточно нас знищити", – пояснив військовий.

Раніше Євген Дикий спрогнозував, коли ЗСУ вдасться прорвати другу лінію оборони росіян. Також він пояснив, що визначає темп контрнаступу ЗСУ.

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