Що буде з боєприпасами, якщо США припинять допомогу: Умєров відповів

Україна продовжує роботу над забезпеченням армії боєприпасами, навіть якщо США тимчасово припинять військову допомогу.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час форуму “Україна. Рік 2025”.

За його словами, ситуація з боєприпасами залишається контрольованою, однак держава вже працює над створенням стратегічних запасів та пошуком альтернативних шляхів постачання.

“Це завдання поставив Президент. Ми вже створили запаси і зараз працюємо з іншими партнерами над спільними рішеннями – виробництвом, закупівлею через треті країни. Водночас Україна розвиває власне виробництво”, – зазначив Умєров.

Очільник Міноборони наголосив, що Україна розширює співпрацю із міжнародними партнерами для спільного виробництва боєприпасів, а також нарощує власний оборонний потенціал.

“Ми продовжимо шукати будь-які шляхи вирішення цих питань, щоб забезпечити українських військових усім необхідним”, – додав міністр.

Нагадаємо, брак боєприпасів для фронту є цілком нормальним процесом в умовах воєнного стану, коли підприємства максимально масштабують виробництво зброї.

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