Що буде з Україною, якщо США припинять постачання зброї – The Wall Street Journal

Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа 2025 року, але далі може виникнути дефіцит боєприпасів та втрата доступу до сучасного озброєння.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників та військових аналітиків.

“Поставки зброї, які адміністрація Байдена надіслала або замовила в останні місяці, мають дозволити ЗСУ тримати оборону до середини року”, – зазначає колишня високопосадовиця Пентагону Селеста Валландер.

Водночас українські експерти вважають, що країна може протриматися до року, хоча це означатиме серйозні втрати та можливу втрату частини територій.

Чи зможе Європа замінити військову підтримку США?

Через можливе скорочення американських поставок європейські лідери вже розглядають альтернативні сценарії. Континент постачає Україні артилерію, ППО середньої дальності та крилаті ракети, але, як зазначають аналітики, не зможе повністю компенсувати втрату американських систем озброєння.

“Хоча Європа могла б зрівнятися зі США за витратами, вона не може забезпечити повний спектр необхідних систем”, – заявив експерт Шведського університету оборони Оскар Йонссон.

Критичні втрати: Patriot, ATACMS та Starlink

Найбільшою проблемою може стати відсутність американських систем ППО. Тільки США виробляють комплекси Patriot, які здатні збивати російські балістичні ракети. Також Україна може втратити тактичні ракети ATACMS, які мають радіус дії до 460 км і дозволяють завдавати ударів по тилових позиціях окупантів. Ще одним викликом є можливе обмеження доступу до супутникового зв’язку Starlink, який є ключовим для управління військами на передовій.

“США можуть припинити надсилати допомогу, але дозволять Європі купувати американську зброю для України”, – вважає директор аналітичного центру New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Що буде далі?

Україна продовжує нарощувати власне виробництво озброєння та активно співпрацює з європейськими партнерами для підтримки постачання зброї. Водночас питання подальшої військової допомоги США залишається відкритим і залежатиме від політичних рішень у Вашингтоні.

Нагадаємо, США можуть розглядати одразу декілька шляхів постачання зброї для України і хочуть захистити національні інтереси, коли пропонують Європі купувати зброю для Сил оборони України.

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