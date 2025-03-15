Що буде з українськими військами у Курській області і чи можливе оточення - прогноз Forbes

Російська армія продовжує наступальну операцію майже по всьому периметру території, яка підконтрольна Збройним Силам України у Курській області. Із зони боїв надходить багато повідомлень, часто сумнівних і суперечливих.

Про це пише видання Forbes.

За даними видання, Росія не оточувала тисячі українських військових у Курській області, попри заяви президента США Дональда Трампа.

"Це брехня. Наша команда добре розуміє ситуацію в Курську", - заявив Крігсфоршер, оператор українських безпілотників, який брав участь у боях під Курськом.

Трамп, неправдиво заявивши про оточення тисяч українців, фактично повторює позицію Путіна напередодні можливих переговорів про припинення вогню, пишуть журналісти.

Нагадаємо, від початку серпня 2024 року Сили оборони України утримують плацдарм на території Курської області Росії.

Напередодні стало відомо, що українська армія поступово залишає місто Суджу на Курщині. Це був найбільший населений пункт, який ЗСУ утримували на російській території.

12 березня ситуацію прокоментував Головнокомандувач Олександр Сирський.

"В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії", - заявив Сирський.

Він додав, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву оборони, витіснення військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 7 березня йшлося про те, що РФ вперше з 2022-го просунулася у Сумській області, щоб створити загрозу оточення й витіснити ЗСУ з Курщини.

До війни Суджа мала населення близько 5 тисяч мешканців, на її території розташовувались декілька промислових підприємств, а поряд пролягала гілка магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. На околиці міста також розташована газовимірювальна станція, яка перейшла під контроль ЗСУ ще 6 серпня 2024 під час наступу.

Встановивши контроль на Суджею в перші дні операції, Україна розмістила тут військову комендатуру, облаштувала оборонні укріплення і використовувала цей населений пункт як основний пункт дислокації своїх військ.

Росія, намагаючись повернути собі контроль над курським містом, багато разів атакувала Суджу потужними авіабомбами, що призвело до руйнувань і загибелі цивільних.

Читайте також: