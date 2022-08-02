Що буде з війною в Україні та чи продовжить Захід свою підтримку – відповідь експерта

Війська, з якими почалася війна, явно виснажені з обох боків. Росія намагається за допомогою ракетних ударів знищити військові цілі у містах України, інфраструктуру, порушити логістику. Це плани на довгострокову перспективу. Росія проводить мобілізацію в деяких регіонах, але не повноцінну, яка потрібна, щоб виграти цю війну, а приховану.

Про це розповів професор Ганс-Хеннінг Шредер, експерт по Росії на каналі DW.

"Керівництво країни (Росії – ред.), очевидно, не хоче проводити повноцінну мобілізацію. З військової точки зору, зараз момент виснаження, чи вдасться його подолати, буде зрозумілим у найближчі місяці", - каже він.

Експерти зазначають, Росія, як і раніше, має значні ресурси, питання в тому, чи захоче вона їх використовувати.

"Росія має великі демографічні резерви і має працюючу оборонну промисловість, яка може бути використана на фронті, але російське керівництво зараз не готове мобілізувати ці резерви. Резерви України – значно менші. Великою мірою країна залежить від поставок з країн НАТО, насамперед від США, але Україні теж треба мобілізувати своє населення, поки що це працювало дуже добре. Питання лише, як довго це можна буде робити", - вважає експерт.

Політологи все частіше говорять про втому від війни, яка накопичується у союзників України, суспільство незадоволене через зростання цін на енергію, інфляцією. Чи продовжить Захід підтримувати Україну.

"Рішення за політичним керівництвом Німеччини та країнами НАТО, особливо США. Я думаю, що ці настрої втоми від війни все ж таки не візьмуть гору, вони намагатимуться амортизувати ці настрої в суспільстві через соціальну політику, через додаткові субсидії певним групам у суспільстві", - вважає Шредер.

Експерти зазначають, що Захід продовжуватиме допомагати Україні не лише через солідарність, а й тому, що побоюється можливого розширення військового конфлікту.

Нагадаємо, Шольц заявив, що ЗСУ отримують зброю, якої не має німецька армія, він заперечив інформацію про зменшення допомоги Україні.

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