Що було метою наймасштабнішої атаки Росії по Україні 22 березня: в Міненерго розповіли

Герман Галущенко зазначив, що це була наймасштабніша атака по українській енергетиці від початку повномасштабної війни.

Метою російської атаки по Україні 22 березня був повний блекаут. Завдані енергетиці збитки ще підраховуються.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко сказав на брифінгу в Харкові, повідомляє "Укрінформ".

Галущенко поінформував, що 22 березня була атакована теплова та гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атак зазнали магістральні підстанції по всій країні.

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"Безпосередній вплив відчули 12 областей. Це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці з початку великої агресії. Більше ніж 150 засобів ураження одночасно. У 2022-2023 роках ми нараховували близько 100 засобів ураження одночасно", – розповів міністр.

Він зазначив, що ворожа атака вплинула на всю систему. Але гарна новина полягає в тому, що система стабільна і цілісна.

"Бо метою цієї атаки було якраз не просто влучити в якусь ТЕЦ чи підстанції. Метою був тотальний блекаут держави. Те, що ми жили без обмежень всю зиму, зі світлом і теплом – це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер", – пояснив очільник Міненерго.

Він також повідомив, що найбільший масштаб руйнувань на об'єктах генерації та передавання електроенергії – на Харківщині.

"Зараз ми ще не маємо повної верифікації. Працюють відповідні служби 24 на 7, щоб ми отримали найшвидше доступ до обладнання. Розберемо ці завали, подивимося, зрозуміємо наслідки, зрозуміємо це в грошах", – сказав Галущенко.

Міністр додав, що за приблизними підрахунками, може йтися про мільярди гривень.

Нагадаємо, гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через масовану атаку по об'єктах енергетики 22 березня в Україні цього літа може виникнути дефіцит електроенергії. Було пошкоджено велику кількість об’єктів генерації.

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