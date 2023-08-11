Що було ціллю ракетної атаки на Київ: несподівана версія

Сьогодні, 11 серпня, російська армія вдарила по Києву гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Попередньо метою російських атак повинен був стати пам'ятник "Батьківщина-мати" в Києві, на якому нещодавно радянські серп і молот були замінені на Герб України.

Про це написав журналіст Денис Казанський.

"Є інформація, що "Кинджали", запущені в Києві, летіли в "Батьківщину-мати". Які ж де*іли", - повідомив він.

Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Що відомо про атаку на Київ 11 серпня

Сьогодні жителі Києва почули серію потужних вибухів, після чого в КМВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська били по столиці України аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". За даними військових, пуски ракет здійснював винищувач МіГ-31К з району аеродрому Саваслейка. Постраждалих унаслідок ворожої атаки немає. Уламки ракети впали у трьох районах столиці.

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, сили ППО знищили всі "Кинджали", випущені по столиці. Точну кількість знищених ракет згодом мають назвати у Повітряних силах.

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