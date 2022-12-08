Що це було: експерти здивували припущеннями про безпілотники, які атакували російські аеродроми — FT

Безпілотники, які викликали вибухи на аеродромрах в глибині території РФ, могли рухатися зі швидкістю, близькою до звукової.

Дрони, які атакували російські аеродроми, спільно розробляла державна структура та приватний бізнес, а їхнє виготовлення може бути швидким та дешевим.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Український інженер, який створює безпілотники відповідно до військових вимог, на умовах анонімності сказав, що дрони, використані в останніх атаках, могли рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості звуку. Однак, щоб виготовити таку техніку з нуля і поповнювати їх запаси, потрібен час, вважає він.

“Якщо це ті ж безпілотники, які використовувалися під час нападу на Севастополь [військово-морську базу], то це було більше місяця тому. Щоб змінити хід війни, Україні потрібні ударні безпілотники далекого радіусу дії, які є дешевими та швидкими у виготовленні”, - сказав інженер.

Водночас радника українського уряду з питань оборони, який побажав залишитися неназваним, зауважив, що обмежень на відстань для завдання ударів у відповідь в української армії більше немає, і незабаром “ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії — зокрема, в Сибіру”. Він також наголосив, що безпілотники виготовлені не "Укроборонпромом" і вони не є вдосконаленими радянськими апаратами - безпілотними літаками-розвідниками ТУ-141, як стверджують в Міноборони РФ.

Неназваний чиновник назвав цю зброю спільною ініціативою уряду та приватного сектору, при цьому нові безпілотники можуть виготовлятися “часто”.

Він також припустив, що для нанесення ударів дрони використовували навігаційні системи, які не потребують супутникового з’єднання, щоб знайти свої цілі. Хоча вони менш точні, ніж GPS, проте їх неможливо заглушити. Це ускладнило їх перехоплення та дозволило проникнути через російську ППО.

“Ця технологія достатньо точна, щоб відправити людей на ракетах на Місяць, а це набагато важче, ніж вразити величезну російську авіабазу на відстані 1000 км”, - зауважив експерт.

Нагадаємо, у Росії прогриміли вибухи 5 грудня на аеродромах Дягілєво та Енгельс, внаслідок яких було пошкоджено два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Саме такі літаки ворог використовує для ракетних ударів по Україні.

В ГУР Міноборони України заявили, що за те, що відбувається на території Росії, відповідає її уряд. У Держдепартаменті США заявили, що не надавали Україні озброєння, яке б дозволило завдавати ударів по території Росії.

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