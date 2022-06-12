“Що це вам дало, Росія?”: Зеленський розповів про марні втрати окупантів

“Що це вам дало, Росія?”: Зеленський розповів про марні втрати окупантів

Український президент повідомив, що російська армія на сьогодні має вже близько 32 тисяч мертвих душ.

Марні спроби Російської Федерації захопити весь український Донбас на 108-й день повномасштабної війни призводять до значних втрат серед окупантів.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні у ніч проти 12 червня.

“Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі”, - зауважив він.

За словами президента, загалом російська армія станом на 11 червня має вже близько 32 тисяч "мертвих душ".

“Заради чого? Що це вам дало, Росія? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство й кожен удар по нашій прекрасній державі”, - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 11 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 32 050 осіб.

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