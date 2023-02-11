Що чекає на економіку України у 2023 році: Moody's дало невтішний прогноз

Повномасштабна війна збільшила ризики щодо здоров'я та безпеки для 20% українців

Найближчим часом економіка України відчує невелике скорочення реального ВВП на 2% у 2023 році.

Такий прогноз висунуло міжнародне рейтингове агенство Moody's.

Однак, експерти запевняють, що після цього відбудеться помірне відновлення економічної активності у 2024 році, яке буде зумовлене великомасштабною реконструкцією.

"Попри високий ступінь невизначеності розвитку військового конфлікту, у своєму базовому сценарії Moody's очікує збереження макроекономічної та фінансової стабільності", - додається у прогнозі.

Аналітики зазначають, що наслідки війни збільшили ризики для здоров'я та безпеки та обмежили доступ до основних послуг та житла для 20% українців.

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"Економічний спад, спричинений війною, призвів до значного зростання безробіття та бідності. Це позначатиметься на кредитоспроможності України протягом багатьох років, враховуючи великі фінансові потреби, які виникнуть у зв'язку з реконструкцією критично важливої інфраструктури", - вважають експерти.

Зауважимо, що навіть сценарій сильного зростання, викликаний відновленням, може призвести до великих виплат інструментами.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден звинуватив Росію та пандемію COVID-19 у глобальній інфляції.

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