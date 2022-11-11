Що чекає на Путіна після звільнення півдня та Запоріжжя: політичний експерт розповів про долю диктатора

Коли після Херсона ЗСУ звільнять весь південь України, Запорізьку область і просунуться далі, яка буде доля Путіна? Що станеться в Росії?

У російських окупантів не залишиться варіантів, як відступити на територію Кримського півострову, коли українська армія звільнить південь та Запорізьку область.

Таку думку висловив політичний експерт Станіслав Желіховський в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Звичайно, якщо вони (окупаційні війська РФ - ред.) таким ганебним чином будуть втрачати території, які вони окупували, це буде дуже сильно бити по російській пропаганді, і тоді вже поставлять питання не лише еліти Росії, а і сам російський народ", - зазначив експерт.

Політичний оглядач також сказав про звільнення Криму після деокупації півдня. За його словами, саме Крим стане останньою битвою, яку очільник Кремля Путін точно програє.

"Він захоче залишити Крим в РФ всіма можливими способами. Це була його місія, яку він собі поставив із самого початку свого правління. Якщо Росія зовсім ослабне, тоді вона вимушена буде сісти за стіл переговорів та здати цей півострів. Там будуть важкі бої. Боюсь, що Путін, відступаючи, дуже нашкодить цьому півострову. Але коли це станеться, Путін навряд зможе утриматися при владі", - додав експерт.

Нагадаємо, корабельні угруповання ворога перебувають вздовж південного узбережжя Криму.

Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані. Українська розвідка наголосила, що ППО успішно знищує дрони – збито 70% БПЛА.

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