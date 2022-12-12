Що чекає на РФ після війни проти України: експерт спрогнозував невтішний для Росії сценарій

Врезультаті війни проти України Російська Федерація розпадеться. Росію чекає схожий шлях, який колись пройшов Радянський Союз.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, пише "Главред".

"Російська Федерація розвалиться на складові частини – там більше 20 республік. РФ пройде приблизно такий самий шлях, як свого часу пройшов Радянський Союз: будуть певні прикордонні конфлікти, в деяких регіонах спливуть старі проблеми, які не були вирішені ще з часів Союзу", - сказав він.

Водночас він вважає, що ті сили і засоби, які зараз має Росія, не додуть змоги розвинутися колосальним військовим конфліктам.

"Як тільки старий боєзапас буде використаний в Росії до нуля, ці війни будуть припинятися. Максимум, що на нас чекає, – прикордонні конфлікти в декількох регіонах Росії після її розвалу, не більше того", - підсумував він.

Війна Росії проти України

У понеділок, 12 грудня, під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7 президент України Володимир Зеленський закликав Росію закінчити війну до Різдва.

Раніше Зеленський висловив сподівання, що війна закінчиться в найближчі місяці. "Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче Російська Федерація. Може статися так, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка і вона в ізоляції, і немає в неї партнерів у цьому питанні", – сказав український президент.

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