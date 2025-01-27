Що чекає на українців у разі програшу: у Третій штурмовій навели приклад окупованих територій

У Третій штурмовій звернулись до чоловіків, що не хочуть воювати, і розповіли про мобілізацію на окупованих територіях.

Українські чоловіки не мають вибору і повинні приєднатися до лав Сил оборони. Інакше, якщо Україна впаде, то вони однаково воюватимуть – просто у складі ворожої армії.

Таку думку висловив заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Він нагадав, що протягом 2024 року росіяни мобілізували майже 10 тисяч осіб до своєї армії на окупованих територіях, зокрема захоплених від 2022 року. І зупинятись не збираються.

"Дивний збіг, але жодного разу не натрапляв на новини про блокування роботи аналогів ТЦК там. Не чув нічого щодо пропозицій мобілізованим обирати спеціальність у ворожій армії. І тим більше не бачив новин про показові СЗЧ", – пише Жорін.

На його думку, війна — це завжди вибір: або воювати у своєму війську, або в чужому.

"Тільки в чужому про "демократію" не згадують, нічиєї думки не запитують. І "елітою" мобілізовані з окупованих територій не вважаються: береш автомат і п***дуєш на штурм. З огляду на все, частина нашого населення саме таке майбутнє собі і планує", – розмірковує військовий.

Раніше повідомлялося, що в Україні готують реформу, спрямовану на те, як залучити до армії 18-25-річних.

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