Що чекає на Україну після перемоги Трампа: погляд The ​​Guardian у майбутнє

Видання вважає, що близькість Дональда Трампа до Володимира Путіна та його "ізоляціонізм" не обіцяють Києву нічого доброго.

Ситуація України, і так настільки небезпечна, цього тижня стала ще небезпечнішою. Прискорене постачання обіцяної допомоги, що дозволяє їй максимально посилити свої позиції до вступу Трампа на посаду, тепер є її найкращою надією.

Про це йдеться у редакційній статті The Guardian.

"Навіть виняткові комунікативні навички Володимира Зеленського були на межі, коли він поспішив привітати Дональда Трампа з перемогою, якої побоювався Київ. Український президент написав, що відданість Трампа "миру через силу" — це саме той принцип, який може наблизити справедливий мир. Удар у відповідь Володимира Путіна прийшов майже негайно – масована атака дронів на Київ та заклик Кремля до Заходу припинити озброювати Україну, щоб урятувати її народ", – пише видання.

Автори зазначають, що для Джо Байдена підтримка України означала захист світового порядку після Другої світової війни. Крім того, це був відносно економічно ефективний спосіб для США послабити ключового супротивника без ризику для власної армії.

"Але Трамп — ізоляціоніст, у якого разюче близькі відносини з російським президентом, і який, за словами його колишньої радниці Фіони Хілл, ясно дав зрозуміти, що, на його думку, "Україна має бути частиною Росії". Трамп під час своєї кампанії заявив, що може закінчити війну "за 24 години" та звинуватив Зеленського у виникненні конфлікту", – нагадує видання.

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Водночас адміністрація Трампа під час його першої каденції була першою, хто відправив летальну допомогу Україні. Але вона також заморозила військове фінансування через кілька годин після сумнозвісного телефонного дзвінка, в якому Трамп вимагав від Зеленського співпраці з генеральним прокурором США у справі Байдена-молодшого. І хоча пізніше фінансування відновилося, історія відносин між Трампом та Зеленським, на думку журналістів, "ще більше ускладнює ситуацію".

Автори статті зазначають, що Трамп любить, коли його хвалять як переговорника та сильну людину. Він не захоче, щоб люди повірили, що його переграв Путін.

Торік Трамп заявив, що погрожуватиме Путіну значним збільшенням військової допомоги Україні, якщо той відмовиться від мирних переговорів. Але фіаско у відносинах Трампа з Кім Чен Ыном демонструє "невідповідність між його прагненнями та здібностями".

"У нього мінімальний терпець і відсутній інтерес до деталей. Кажуть, що він дуже сприйнятливий до останньої людини, яка шепоче їй на вухо, і не хоче знову підкорятися військовій еліті. Джей Ді Венс, його обраний віце-президент, запропонував рецепт миру, вражаюче схожий на рецепт Путіна: Росія зберігає за собою окуповані території, а Україна відмовляється від вступу до НАТО", – наголошують журналісти.

У будь-якому випадку, членство в НАТО виглядає набагато менш обнадійливим, після того, як Трамп заявив, що він не став би заважати Росії робити "все, що вони, чорт забирай, хочуть" з тими членами Альянсу, які, на його думку, витрачають занадто мало на колективну оборону. У такій ситуації не можна гарантувати навіть продаж зброї Україні в майбутньому.

Попри спроби Європи "захистити" підтримку України від Трампа, крах уряду Німеччини та наснага вкрай правих через тріумф республіканця на виборах ще більше ускладнюють ситуацію. Все це, ймовірно, загострить суперечки всередині України про те, чи можливо в принципі перемогти Росію військовим шляхом, одночасно надихнувши прихильників переговорів і, ймовірно, збільшивши їх кількість.

Враховуючи все це, адміністрація Байдена намагається максимально ефективно використати останні два місяці при владі і намагається прискорити військову допомогу Україні на суму $9 млрд, погоджену, але ще не надану. Однак зробити це далеко не просто, зокрема тому, що частина зброї та боєприпасів поки що перебувають у процесі виробництва.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, проведе розмову з російським диктатором Путіним. Також Трамп підтвердив, що вже розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським.

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