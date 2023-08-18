Що для ворога означатиме втрата Криму — експерт розповів про паніку окупантів

Для ворога допущення ЗСУ до Азовського моря і втрата логістичного шляху є катастрофою.

Деокупація Збройними силами України Урожайного означає просування на південь до узбережжя Азовського моря. Росіяни розуміють, що коли вони втратять Крим, для них це буде повна поразка у війні, відповідно поразка президента РФ Володимира Путіна і його політики.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Притула.

“Угруповання російських військ, яке знаходиться на півдні Запорізької і Херсонської областей, а також в Криму, будуть відрізані від сухопутного коридору і постачання через узбережжя Азовського моря”, — говорить експерт.

За його словами, Крим і це велике угруповання на півдні Херсонської області перетворяться на логістичний острів: “Для них це є катастрофою, тому що фактично вони будуть вимушені залишити і Крим, і південь Херсонської області”.

“Росіяни це прекрасно розуміють і тому вони зараз будуть стягувати всі свої можливі резерви саме під Урожайне, в цей напрямок, тому що для них допустити ЗСУ до Азовського моря і втратити логістичний шлях для постачання війська і Криму, подібно смерті”, — коментує Михайло Притула.

З одного боку, вважає експерт, ворог буде там намагатися проявляти активність: “А з іншого боку це означає, що просування наших Збройних сил на південному напрямку є досить позитивним для звільнення всієї України. Тому що коли росіяни втратять Крим, для них це буде повна поразка у війні, поразка Путіна і його політики”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Катастрофа для окупантів! ЗСУ наближаються до Криму!

Нагадаємо, Збройні сили України деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої. Про це вранці 16 серпя повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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