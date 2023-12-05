Що для України буде справжньою перемогою у війні: пояснив політичний експерт

Якщо територія нашої держави опиниться без українців, та, вочевидь, її нікому буде відбудовувати.

Перемогою України у війні, яку розв’язала РФ, буде збереження держави на політичній мапі світу та збереження нашого народу в українській державі.

Про це повідомив політичний експерт та журналіст Віталій Портников.

За його словами, повернення до кордонів 1991 року - це буде не перемога, а торжество справедливості, відновлення міжнародного права, яке існувало до 2014 року.

“Але політика - така штука, в якій торжества справедливості можна очікувати десятиріччями. Наші балтійські друзі очікували відновлення своєї незалежності 50 років - з 1940 по 1991. Кіпр очікує воз'єднання з 1974 року. Грузія роз'єднана з початку 90-х, як і Республіка Молдова. Перемогою для української держави буде те, що українська держава взагалі збережеться на політичній мапі світу. Це перемога номер один. Величезною перемогою буде збереження українського народу в українській державі. Якщо всі українці загинуть, щоб українська держава існувала - невідомо буде, для кого вона. Для переселенців з інших земель? Тому збереження нації - це задача номер один”, - наголосив Віталій Портников.

Він також додав, що якщо територія нашої держави опиниться без українців, та, вочевидь, її нікому буде відбудовувати - тоді можна вважати, що Україну втратили.

“Якщо Володимир Путін шляхом війни на виснаження перетворить Україну на демографічного карлика, а ця ситуація вже на порозі... Ми зараз говоримо, що величезний успіх буде, якщо половина людей, що виїхали, повернеться, якщо тут буде жити 25-30 мільйонів. Я одразу кажу - це оптимістичний прогноз. 20-мільйонна Україна в результаті багаторічної війни буде вже величезним подарунком українському народу”, - додав журналіст.

Нагадаємо, що росіяни штурмують Степове біля Авдіївки.

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