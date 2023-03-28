Що допомагає ЗСУ тримати місто-фортецю Бахмут: Сирський дав вичерпну відповідь

Українські військові тримають Бахмут завдяки героїзму і професійності, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, наві військові “утримують фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам”.

“Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію”, - наголосив Олександр Сирський.

Також він підкреслив, що наразі наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу.

Нагадаємо, що Збройні сили України можуть провести контратаки на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але суттєво відсунути війська Росії можна лише за рахунок повномасштабного контрнаступу.

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