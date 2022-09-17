Що допомогло успішному контрнаступу на Харківщині та скільки ще триватиме війна: експосли США дали відповідь

Успішному контрнаступу у Харківській області сприяло те, що російські війська були деморалізовані через погане керівництво в армії, неадекватні ланцюжки постачань та відсутність реальної підготовки до відсічі, з якою вони стикнулися в Україні з боку як військових, так і цивільних.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua заявив експосол США в Україні Джон Гербст.

Його колега – колишній посол США в Україні Стівен Пайфер додає, що у Харкові українські військові показали здатність здивувати ворога, а потім скористалися перевагою цієї несподіванки завдяки розумній тактиці та вмотивованим військам.

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"Розгром російських військ відобразив їхні слабкі сторони: погане керівництво, погану тактику та невмотивованих солдат із низьким моральним духом. Ці проблеми можуть бути досить поширеними серед російських сил в Україні", - наголосив Пайфер.

Джон Гербст у свою чергу заявив, що поки підтримка України з боку США та Заходу не зменшуватиметься, Україна переможе у цій війні.

"Якщо ця допомога залишиться на чинному рівні, війна може тривати довго, до того дня, коли російське керівництво зрозуміє, що не може виграти. Якби США дали Україні всю ту зброю, яку вона просить, війна могла б закінчитися набагато швидше", - резюмував він.

Зазначимо, що 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори, на яких буде повністю переобрана нижня палата Конгресу (Палата представників) та третина членів Сенату. Ймовірно, що після виборів контроль над Палатою представників перейде від демократів до республіканців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN, що Україна потребує допомоги США у звільненні своїх територій від російських окупантів, адже країна є лідером з обсягів підтримки нашої держави. Зеленський повідомив, що він чує меседжі про те, що представники Республіканської партії можуть менше підтримувати Україну, ніж демократи. Проте він хоче вірити, що двопартійна підтримка все ж залишиться.

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