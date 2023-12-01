Що і чому не так з мобілізацією в Україні: оцінка від Муженка

Генерал зауважив, що мобілізація – це комплексний захід, який проводиться не тільки ТЦК, "яких зараз роблять винними в усіх гріхах".

Проблеми з мобілізацією в Україні існують через недотримання вимог Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", який чітко визначає обов'язки і функції всіх органів державної влади.

Таку думку ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко висловив у інтерв’ю "BBC News Україна".

Проблеми мобілізації – недопрацювання влади та державних інституцій

Муженко відповів на запитання, що йде не так у напрямку мобілізації.

"Я думаю, якщо так відповісти однією фразою, то це недотримання вимог Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Що я маю на увазі? За цим законом чітко визначені обов'язки і функції всіх органів державної влади. Це комплексний захід, який проводиться не тільки військовими, не тільки ТЦК, на які зараз всі звернули увагу і яких зараз роблять винними в усіх гріхах, які вони мають і не мають за великим рахунком. А це завдання всіх органів державної влади, всіх інституцій держави, включаючи і недержавні структури, можливо, навіть такі як церкви, які повинні формувати у громадян свідоме ставлення до мобілізації і взагалі розуміння того, з якою метою це проводиться", – пояснив колишній головнокомандувач.

Він зазначив, що війна в Україні ведеться за незалежність та за існування нації. На думку Муженка, зараз "гострота цього питання трохи втрачена, і це проблема".

Генерал вказав, що відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", органи державної та місцевої влади, зокрема й керівники підприємств, зобов'язані організувати оповіщення людей та доставку військовозобов'язаних до ТЦК. Це ж не робиться, зазначив ексголовком.

"Тому ми бачимо ці військові патрулі, які з перевищенням повноважень ходять по містах, по вулицях, по закладах громадського харчування і таке інше. І відбуваються ті всі ексцеси, що є порушенням цього закону", – додав Муженко.

Кількість мобілізованих і питання озброєння

Він також звернув увагу, що під питанням – те, скільки повинно бути мобілізованих і як вони повинні використовуватись. За словами, генерала, та кількість людей, яка буде призвана за мобілізацією, не визначає боєздатність і спроможності ЗСУ.

"Це робить наявність цілісних структур – бригад, корпусів, складу відповідних угруповань, наявності озброєння, військової техніки і навченості цих людей. І, можливо, тих термінів (я розумію, що це не від доброго життя), які на сьогодні є – їх не вистачає для якісної професійної підготовки особового складу, в тому числі для того, щоб можна було експлуатувати і грамотно застосовувати техніку і озброєння", – розповів ексголовнокомандувач ЗСУ.

Він нагадав, що на сьогодні існують танкова коаліція, коаліція ППО, військово-морська коаліція для України: "Тобто процес іде, можливо, не так швидко, як би нам хотілось. Але виникає питання, наскільки ми готові приймати це озброєння, наскільки ми готові навчити цих людей?"

За словами Муженка, країни-партнери організували у своїх навчальних центрах тренування кількох десятків тисяч українських бійців. Однак Україна потребує сотень тисяч кваліфікованих та мотивованих військових.

"Ще одне питання – мотивація. Яка мотивація існує і що дійсно спонукає громадян свідомо йти на виконання свого почесного обов'язку по захисту Вітчизни? Отакі кліше – загальні фрази з Конституції, законів. Але вони дійсно мають велике значення", – резюмував генерал.

Нагадаємо, в Україні кардинально змінюють правила мобілізації. Подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

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